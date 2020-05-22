У Запоріжжі відновив роботу автовокзал, на маршрути вийшли перші 5 автобусів.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили диспетчери центрального автовокзалу "Запоріжжя-1".

"Учора пізно ввечері, близько 23:00, дали розпорядження про відновлення пасажирських перевезень. Не всі встигли підготуватися. Сьогодні вийшло 5 автобусів: Кирилівка, Веселе, Токмак, Бердянськ і Медітополь. Завтра більше буде маршрутів. З понеділка, 25 травня, вся область почне працювати, 150 внутрішньообласних маршрутів", - говорить диспетчер автовокзалу Олена Ковальська.

За її словами, вже сьогодні були перші пасажири. У диспетчерську надходять дзвінки, диспетчери в свою чергу інформують перевізників.

Головна умова пасажирських перевезень - обов'язкове дотримання маскового режиму.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. На карантин були закриті навчальні і торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Перші послаблення карантинних обмежень почалися з 12 травня, з 22 травня дозволені спортивні заходи до 50 осіб і без глядачів, відновлення роботи громадського транспорту, внутрішньообласні перевезення, робота готелів.