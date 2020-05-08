Кличко: Столиця виділила на доплати медикам майже мільярд

Столична влада виділила на доплати медичним працівникам в умовах боротьби з коронавірусом майже мільярд гривень.

Про це Віталій Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важлива мотивація лікарів, їх важливо підтримувати не тільки засобами захисту, їх потрібно підтримувати щоб у них була достойна заробітна платня...Так, дійсно, Київ на сьогодні має можливість, ми виділили майже мільярд гривень на підтримку лікарів, на боротьбу з коронавірусом", - сказав Кличко.

Міський голова додав, що 10% усіх хворих на коронавірусну інфекцію у столиці - лікарі.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 травня в Україні лабораторно підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки.