Кличко пояснив, чому виникла різниця у виплатах медикам за березень та квітень

Про це на брифінгу 7 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Тобто, за законом, місцева влада більше не фінансує цю статтю видатків закладів. За березень медичні працівники столиці отримали заробітну плату, премії та надбавку ще з бюджету міста, а за квітень - вже від Національної служби здоров’я. Тому така різниця у виплатах за ці два місяці", - пояснив Кличко.

За словами Кличка, за квітень медпрацівникам нараховано з міського бюджету додаткові виплати відповідно до відпрацьованого часу.

"Їх отримають медики комунальних некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги. Загалом з 1 квітня до кінця року з бюджету столиці виділимо на доплати медикам понад 984 мільйони гривень", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві лікарі клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на акцію протесту в зв'язку зі зниженням їхніх зарплат. За словами лікарів, доплати, які отримували вони раніше, були урізані. Лікарі отримали зарплату на 40 -50% менше, ніж було раніше.

В Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні та центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.