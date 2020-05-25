Послаблення карантину в Харкові: пасажирів у метро поменшало вдвічі

Харківський метрополітен успішно відновив роботу після двомісячних карантинних заходів. Кількість пасажирів зменшилася удвічі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"Як повідомив журналістам заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов, запуск метро після двомісячної перерви пройшов успішно. При цьому кількість пасажирів в метрополітені після ослаблення карантину зменшилася вдвічі", - йдеться у повідомленні.

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«Нам рекомендується попросити людину вийти з метро і купити маску або скористатися іншими видами транспорту. Ми маски не видаємо. Водночас виводити насильно людей без масок ми не можемо, а можемо тільки попередити їх про небезпеку», - зазначила співробітник поліції.

За словами генерального директора КП «Харківський метрополітен» В'ячеслава Стаматіна, в метрополітені будуть дотримуватися санітарних норм, дезінфекція вагонів проводитиметься чотири рази на добу - всі необхідні засоби для цього підприємством закуплені. Крім того, всі співробітники метрополітену забезпечені термометрами і можуть, у разі підозри на погане самопочуття, перевірити температуру у пасажирів.

«Якщо є підозра або скарги, ми вимірюємо пасажирам температуру і в разі потреби можемо викликати швидку допомогу. Також перед кожною зміною температуру вимірюють усім працівникам метро. Зазначу, що за час карантину серед наших співробітників не було жодного хворого на коронавірус. Була тільки одна підозра, але вона не підтвердилася», - повідомив Стаматін.

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Також він запевнив, що в разі збільшення пасажиропотоку в метро пустять додаткові потяги. Поки ж в цьому необхідності немає.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід з 22 травня до 22 червня на адаптивну модель карантину, яка передбачає відкриття низки закладів та часткове відновлення руху громадського транспорту. Зокрема, з 25 травня запрацювало метро у Києві та Харкові.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. Загалом одужали 7234 людини, 623 - летальні випадки.