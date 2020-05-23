МОЗ дозволило Києву перейти до другого етапу виходу з карантину

Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву перейти до другого етапу виходу з карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"Гарна новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину. Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11.7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину", - сказав він.

Далі — справа за рішенням міської комісії ТЕБ та НС.

Він повідомив, що також вчора заступник Віктор Ляшко мав зустріч з представниками київського метрополітену.

"Працівники відповідально поставились до організації безпечного перевезення під час епідемії коронавірусу. Розробили дистанційні розмітки, закупили термометри та захисні щитки для співробітників, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19", - сказав Степанов, додавши, що таблиця показників для послаблення протиепідемічних заходів оновлюватиметься кожного дня.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

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22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантину.

Карантин в Україні було введено з 12 березня.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.