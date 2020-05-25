Степанов: Понад чотири тисячі медпрацівників хворі на COVID-19

Понад чотири тисячі медичних працівників в Україні наразі хворі на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На превеликий жаль, дійсно, близько 20% наших медичних працівників із загальної кількості, а на сьогоднішній день це становить 4111 медичних працівників, які хворі на коронавірусну хворобу", - зазначив Степанов.

Також у відповідь на запитання ведучого, чому українські лікарі такі вразливі до COVID-19, міністр зауважив, що українські лікарні на самому початку епідемії "не були готові до зустрічі з таким викликом, як коронавірусна хвороба".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.