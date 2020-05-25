Для закупівлі медзасобів потрібно до 760 мільйонів щомісяця - "Медзакупівлі"

Перші угоди на закупівлю засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 для українських медичних установ мають бути укладені до кінця тижня, а перші поставки відбудуться на наступному тижні.

Про це йшлося під час наради за участі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, представників Кабінету Міністрів та відповідних відомств, повідомляє пресслужба ОП.

"Державне підприємство «Медичні закупівлі України» до кінця цього тижня має укласти перші угоди на закупівлю засобів індивідуального захисту для українських медичних установ, а перші поставки мають відбутися на наступному тижні", - ідеться в повідомленні.

Як пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зволікання з укладанням договорів на закупівлю медзасобів спричинене довготривалими технічними процедурами.

У свою чергу генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов зауважив, що держпідприємство з вівторка розпочинає закупівлі за скороченою процедурою в системі ProZorro.

За його словами, на це нині виділено майже 3 мільярди гривень, а щомісячна потреба для закупівлі необхідних засобів для всієї України становить приблизно 750-760 млн грн.

В ОП розповіли, що крім закупівель за кошти, виділені зі стабілізаційного фонду держбюджету, триває робота щодо цього з міжнародними організаціями. Зокрема, угода зі Світовим банком передбачає закупівлю респіраторів на суму 1,2 млн доларів.

Також на нараді нагадали, що в травні по всіх регіонах України були розподілені засоби захисту, доставлені декількома партіями з Китаю за рахунок державних підприємств.

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак порушив питання формування держрезерву, серед іншого – засобів індивідуального захисту, та підкреслив, що запас має бути розрахований не менш як на тримісячні потреби.

«Міністерство розвитку економіки та МОЗ мають підготувати перелік номенклатури товарів, з яких повинен бути сформований держрезерв», – наголосив Єрмак.

Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

Фото: ОП