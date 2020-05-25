Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив сформувати в лікарнях першої хвилі запас засобів індивідуального захисту з розрахунку на три місяці.

Про це йшлося на нараді щодо медичних закупівель, пов’язаних із запобіганням поширенню COVID-19, та наданням медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу, повідомляється на Урядовому порталі.

«Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі», - сказав Прем’єр-міністр.

Разом з тим Глава уряду наголосив, що товари українського виробництва мають бути пріоритетом в держзакупівлях. Він також доручив Міністерству економіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання. За його словами, усі вимоги до виробників повинні бути уніфіковані.

Крім того, Шмигаль дав протокольне доручення організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

Доповідаючи про стан медичних закупівель, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в рамках програми, прийнятої постановою Кабміну від 6 травня цього року, передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного устаткування, тощо.

«У вівторок починається процедура закупівлі з використанням системи «ProZorro», але за скороченою процедурою», - заявив міністр.

В нараді взяли участь: Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБОУ Олексій Данілов, голова СБУ Іван Баканов, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат України Михайло Радуцький, генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов, заступники міністрів, заступники Керівника Офісу Президента, народні депутати та інші.

Фото: КМУ