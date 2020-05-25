На цьому тижні будуть завершені всі необхідні процедури щодо закупівлі ліків – Степанов

На цьому тижні будуть завершені всі необхідні процедури щодо закупівля ліків і Державне підприємство "Медичні закупівлі України" розпочне проводити тендери.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу в понеділок, 25 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується закупівлі лікарських засобів, ви повинні розуміти, яким чином це відбувається. Тобто спочатку треба було визначити перелік лікарських засобів, які нам треба закупити, в тому числі, зібравши заявки з усіх регіонів щодо кількості, щодо необхідності закупівлі тих чи інших лікарських засобів. На жаль, на час мого приходу в Міністерство охорони здоров'я, це 30 березня, ці заявки навіть чомусь не збиралися", - сказав Степанов.

Він додав, що після збору заявок було прийнято відповідне рішення уряду, - затверджений перелік лікарських засобів.

"Окрім того, є ще певні бюрократичні процедури , які необхідні і які встановлені законодавством, і які необхідно пройти. Всі ці процедури сьогодні на стадії повного завершення, на цьому тижні вони всі будуть пройдені і безпосередньо підприємство "Медичні закупівлі" розпочне всі тендерні процедури. Що стосується забезпеченості у 2020 році лікарськими засобами наших пацієнтів, то я ще раз хочу наголосити, що вони всі будуть забезпечені", - наголосив Степанов.

Він нагадав, що Україна отримує поставки лікарських засобів за кошти 2018 та 2019 років, які були передбачені у відповідних бюджетах. «Те, що стосується закупівлі лікарських засобів централізовано, за бюджетні кошти, то в нас виділяються великі суми – близько 8 млрд грн видано в цьому році", - розповів Степанов.

За його словами, ці кошти розподіляються через ДП "Медичні закупівлі України", створеного у 2018 році. "І ми вважаємо, що дійсно це дуже гарний механізм, і всі без виключення закупівлі централізовані повинні відбуватися саме через цю структуру", - зауважив міністр.

Окрім того, звернув увагу Степанов, у цьому році деякі лікарські засоби будуть закуповуватися через міжнародні організації. "Тобто є певна сума, яка буде іти через міжнародні закупівельні організації", - додав він.