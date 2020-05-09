На Буковині за добу померли троє хворих на COVID-19

У Чернівецькій області за минулу добу померли троє пацієнтів із підтвердженим COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"За минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано 3 летальні випадки: жінка 1955 р.н., жителька Глибоцького району, мала двобічну пневмонію, коронавірус у неї підтвердили; чоловік 1950 р.н., чернівчанин, у якого діагностували COVID-19; жінка 1958 р.н. із Сторожинеччини, мала пневмонію, важку серцеву патологію, цукровий діабет, гіпотеріоз. ПЛР-тест – позитивний", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 75.

Також в обласній адміністрації зазначили, що за минулу добу зареєстрували 82 нових випадки COVID-19. Серед нових хворих - четверо дітей. Наймолодшому малюкові - один рік.

Загальна кількість інфікованих по області від першого встановленого випадку - 2179 осіб, 315 пацієнтів уже одужали.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксовано 515 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей. Водночас одужали 2 909 осіб, а летальних випадків 376.

Фото: CTK Photo