У Львові підтвердили ще 39 випадків COVID-19

У Львові за минулу добу підтвердили 39 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 320 ПЛР-тестів, з яких 39 — позитивні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 9 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 699 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 — летальні. Зараз у лікарні перебуває 144 пацієнти, з них 8 у реанімації, двоє на апаратні ШВЛ.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3071 особа, госпіталізовані — 464, на амбулаторному лікуванні — 2607 осіб, виписані — 320 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9:00 9 травня 14 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 515 нових випадків.