В Україні підтвердили 20 986 випадків COVID-19, за добу - 406
Укрінформ
В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.
Померли минулої доби від коронавірусу 12 людей, одужали -179.
Загалом в Україні зареєстровано 617 смертей від COVID-19. Одужали - 7099 пацієнтів.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.