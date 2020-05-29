Столичні дитсадки готові розпочати роботу з 1 червня

Київські заклади дошкільної освіти на найближчий місяць забезпечені всім необхідним, щоб з 1 червня прийняти дітей.

Про це заявив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, який на прикладі садочку № 345 у Дарницькому районі разом із журналістами перевірив, як працівники закладів дошкільної освіти готуються зустрічати вихованців.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Місто поступово послаблює карантинні обмеження і для працюючих киян із дітьми садочок стає нагальною потребою. Використовуючи рекомендації МОЗ та досвід країн, які перемогли пандемію, ми розробили регламент повернення діток до садочків. Головне завдання – забезпечити мінімізацію контактів, постійне прибирання та дезінфекцію приміщень. Ми чітко розуміємо, що на найближчий місяць садочки забезпечені всім необхідним і разом з РУО вже очікують додаткові поставки», – заявив Мондриївський.

Столичні дитячі садочки забезпечені всім необхідним, щоб розпочати роботу з 1 червня / Фото: kyivcity.gov.ua

Він додав, що персонал садочків проходить чіткий інструктаж, як діяти у разі спалаху респіраторного захворювання у закладі освіти. І до того ж, зараз триває перевірка стану здоров’я вихователів, медичних сестер та усіх тих, хто почне працювати у садочках із дітьми вже у наступний понеділок.

«Безпека всіх дітей та персоналу, що буде контактувати з ними, – це надважливо. Тому ми наполягаємо, щоб батьки відповідально ставилися до вимог сьогодення та не приводили до садочків дітей, якщо є така можливість. І у разі виявлення будь-яких ознак хвороб необхідно звертатися до лікаря. Для нас важлива відповідальність батьків, які навіть при невеликій ймовірності контактів із зараженими вірусом не приведуть діток до садочків!» – підкреслив Мондриївський.

Важливими вимогами залишається термометрія дітей перед входом до садочків та заборона входу батьків до груп.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня з дотриманням санітарних норм та суворих вимог почнуть працювати дитячі садочки в столиці. Сьогодні заклади готуються до роботи в нових умовах і, аби перебування у садочках було безпечним для дітей, місто затвердило рекомендації щодо роботи цих закладів.