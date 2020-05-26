Як українські компанії адаптуються до "карантинних" реалій

Лише 4% компаній України не перевели своїх працівників на дистанційну роботу під час карантину.

Про це свідчать результати опитування "Дії HR в період пандемії" компанії KPMG в Україні, які є у розпорядженні Укрінформу.

"За час карантину 96% компаній перевели своїх працівників на дистанційну роботу. З них половині компаній вдалося перевести на віддалену роботу понад 75% співробітників. Лише 4% зазначили, що специфіка компанії не передбачає дистанційну роботу", - йдеться в матеріалах опитування.

У дослідженні взяли участь понад 50 компаній різних галузей економіки; представники 71% з них заявили, що не планують скорочення персоналу, 21% не виключають таку вірогідність протягом одного-двох місяців, а 8% вже провели скорочення штату.

Також 35% учасників опитування сказали, можливо будуть зменшувати розмір оплати праці у перспективі 1-2 місяців, проте 65% планують зберігати існуючий рівень зарплат.

З огляду на невизначену економічну ситуацію для зниження витрат на персонал 31% організацій направили працівників у щорічну оплачувану відпустку для зменшення балансу відпусток; 38% не вживали жодних заходів, 29% перевели робітників на скорочений робочий день із пропорційним зменшенням заробітної плати.

Для працівників, формат роботи яких не дозволяє працювати дистанційно, 29% компаній запровадили графіки змінного режиму роботи з виключенням безпосереднього контакту між собою; 31% організацій запропонували працівникам піти у щорічну оплачувану відпустку. Серед інших заходів компанії відзначили, що пропонують працівникам неоплачувану відпустку (25%), переведення на скорочений робочий день (15%) або тиждень (10%).

При цьому в 55% компаній розмір витрат на персонал не змінився, 40% скоротили такі витрати.

Компанії також змінили свої бізнес-процеси у зв’язку з карантином. Третина організацій скоротила програми навчання співробітників. Значна частина компаній відзначає, що поточні події призведуть до перегляду основних стратегічних напрямків розвитку компаній і підходу до управління персоналом (38%). Частина компаній поки не планують змін через відсутність визначеності (40%).

"Після завершення карантину компанії незалежно від галузі будуть вимушені переглянути організаційні моделі, HR-стратегії та технологічні підходи до роботи. Диджиталізація, ризик-менеджмент, управляння змінами стануть ще більш пріоритетними завданнями HR-директорів та керівників компаній задля забезпечення стійкості та конкурентоспроможності в умовах невизначеності", - прокоментував результати дослідження директор практики стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко.

Читайте також: В Україні змінили умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю

Основними інструментами комунікації з працівниками, що працюють у форматі дистанційної роботи, під час карантину стали Zoom (54%), Skype for Business (38%) та Microsoft Teams (38%). Telegram використовують 27% організацій, власний корпоративний месенджер – 17%.

Серед найбільш популярних заходів, які використовуються для надання допомоги співробітникам під час пандемії, – забезпечення засобами індивідуального захисту (63%). Також компанії пропонують оплату таксі для тих, кому необхідно їхати до офісу або на ділову зустріч (43%), доставку необхідного обладнання з офісу (24%), оплачувані консультації з психологом та телемедицину (12%).

Як повідомлялося, KPMG – міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. В офісах KPMG у 152 країнах працює понад 189 тис. фахівців.

KPMG здійснює свою діяльність в Україні з 1992 року і надає послуги у галузі аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку, а також консультаційні послуги з фінансових питань вітчизняним та міжнародним підприємствам та організаціям. Офіси групи відкрито у Києві та Львові.