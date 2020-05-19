Мухи та комарі не переносять коронавірус – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що наразі немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що мухи та комарі переносять вірусний збудник COVID-19.

Про це інформують на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook, посилаючись на матеріали ЮНІСЕФ Україна.

"Домашні мухи та комарі НЕ переносять коронавірусу. Принаймні за всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах", - ідеться в інфографіці, опублікованій на сторінці.

Як повідомлялося, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.