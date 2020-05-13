Заборона штрафів за кредитами на час карантину пройшла перше читання у Раді

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3297 "Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)".

Законопроєкт підтримали 278 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запровадження Кабінетом міністрів карантину задля запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 негативно впливає на здійснення господарської діяльності в Україні. Негативного впливу зазнають усі суб’єкти господарювання за наслідками введення обмежень, передбачених карантином. А це значно ускладнює або взагалі унеможливлює своєчасну виплату платежів за кредитами (позиками). Тож перед державою постає питання про необхідність принаймні заборонити штрафи і пеню за прострочення позичальниками (суб’єктами господарювання) виконання грошових зобов’язань за кредитами (позиками) у період дії карантину та у період відновлення повноцінної господарської діяльності після карантину", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

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Проєктом передбачено внести доповнення до Господарського кодексу України, щодо звільнення позичальників (юридичних осіб) на період карантину, або/та у тридцятиденний період після дня його завершення, від обов’язків сплатити неустойку, штраф, пеню за прострочення виконання грошового зобов’язання за кредитним договором (або договором позики) на користь кредитодавця (позикодавця).

Раніше, 17 березня 2020 року, Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", законодавці захистили від нарахування штрафів і пені за споживчими кредитами за прострочення, допущені у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року. Але цей закон стосувався лише фізичних осіб.

Фото: ВР