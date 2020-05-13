Рада планує повернути безоплатну реєстрацію ФОП інвалідам та чорнобильцям

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2030 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС)".

За законопроєкт проголосували 277 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт Закону України розроблено з метою надання пільг окремим категоріям громадян при здійсненні реєстраційних дій", - зазначається у документі.

У пояснювальній записці вказано, що після ухвалення закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, що діє з 1 січня 2016 року, було скасовано низку пільг окремим категоріям громадян та збільшено розмір адміністративного збору за вчинення державної реєстрації. Наслідком цього стало те, що багато громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб-підприємців, що є особами з інвалідністю, та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що належать до найменш соціально захищених верств населення, не можуть здійснити реєстраційні дії, отже, втрачають можливість відстоювати свої права та захищати свої законні інтереси.

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"Для поновлення прав громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб-підприємців, що є особами з інвалідністю, та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та надання можливості найбільш незахищеним соціальним категоріям громадян здійснювати реєстраційні дії, доцільно ухвалити даний законопроєкт, який передбачає звільнення від сплати адміністративного збору при реєстрації зазначених категорій громадян", - вважають автори законопроєкту.