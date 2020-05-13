Рада направила на повторне перше читання законопроєкт про управління відходами

Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2207-1 "Про управління відходами".

Таке рішення 13 травня підтримали 256 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Рішення відправити законопроєкт на доопрацювання робочою групою було запропоноване профільним комітетом.

"Ціль законопроєкту – вдосконалення системи управління відходами, визначення правових, організаційних, економічних засад та механізмів контролю для забезпечення всебічного захисту здоров’я людей та довкілля шляхом впровадження заходів для запобігання або зменшення утворення відходів, зниження негативних наслідків від управління відходами, сприяння підготовці їх до повторного використання і відновленню як вторинної сировини та енергетичних ресурсів", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами.

Законопроєктом вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Впровадження Національного переліку відходів сприятиме гармонізації переліку відходів з європейським та буде застосовуватися в системі обліку та звітності у сфері управління відходами.

Законопроєктом пропонується реформування ліцензійної та дозвільної систем поводження з відходами шляхом дерегуляції та запровадження дозвільної системи європейського зразка.

Проєктом закону передбачено впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Запровадження підсистеми відкритих реєстрів забезпечить доступ до інформації утворювачів та інших володільців відходів, громадськості.

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Очікується, що впровадження зазначених положень дасть змогу розв’язати ряд загальнонаціональних проблем, пов’язаних з безконтрольним накопиченням та захороненням відходів, масовим утворенням стихійних сміттєзвалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки у сфері управління відходами.