Рада посилила покарання за пошкодження телекомунікаційних мереж

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)".

Відповідний законопроєкт №2654 13 травня підтримали 288 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ пропонує внести зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зміни передбачають, що порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, тягнутимуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Попередня редакція КУпАП передбачала штрафи за такі діяння у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до статті 360 Кримінального кодексу. Пропонується, що умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг – каратимуться штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 120 годин, або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, – каратимуться штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Якщо зазначені дії завдали майнову шкоду у великих розмірах або спричинили тяжкі наслідки, вони каратимуться штрафом від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від шести до восьми років.

Згідно з законом, тяжкими наслідками вважаються дії, що спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг на об’єкти критичної інфраструктури, заклади охорони здоров’я, правоохоронним органам, органам державної влади, частинам пожежної охорони, підрозділам Збройних сил України, іншим стратегічно важливим об’єктам для функціонування економіки, національної безпеки держави та суспільства.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.