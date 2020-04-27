Новий закон про фінмоніторинг не стосується сфери телекомунікаційних послуг - НБУ

Новий закон про фінмоніторинг, що набирає чинності з 28 квітня цього року, не регулює телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв’язку та їхніми абонентами.

Про це йдеться в роз'ясненні Національного банку України.

"Оператори мобільного зв’язку зможуть, як і раніше, надавати послуги мобільного зв'язку своїм користувачам, у тому числі неідентифікованим абонентам. Норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що набирає чинності з 28 квітня цього року, не регулюють телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв’язку та їх абонентами", - йдеться в роз'ясненні.

У НБУ наголосили, що занепокоєння операторів мобільного зв’язку через набрання чинності Закону є необґрунтованим.

"Тобто оплата мобільного зв'язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень. Після 28 квітня 2020 року не потрібно ідентифікувати та верифікувати користувачів технічних електронних гаманців (транзитних, аналітичних), відкриття яких не ініціюється мобільним абонентом, або які використовуються для «технічних цілей», а також тих, які не пов'язані з ініціацією переказів користувачем на користь інших осіб", - ідеться в роз`ясненні.

Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.

"Закон покладає на фінансові установи певні обов'язки, зокрема, з метою вивчення їх клієнтів", – наголосив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.

Водночас Національний банк установить тривалий перехідний період – до 1 січня 2021 року, щоб усі учасники ринку мали достатньо часу для налаштування своїх автоматизованих систем та перебудови внутрішніх процесів.

До 28 липня 2020 року, як цього й вимагає Закон, Нацбанк розробить і затвердить нормативні акти, які врегулюють, у тому числі, питання належної перевірки користувачів електронних гаманців.

Очікується, що оновлене Положення про здійснення банками фінансового моніторингу буде затверджене та впроваджене до кінця квітня. Аналогічні норми регулювання для небанківського фінансового ринку планується затвердити та впровадити до кінця липня.

Як повідомлялось, Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” набирає чинності з 28 квітня 2020 року. Він встановлює зокрема нові вимоги до належної перевірки клієнтів фінансових установ.

Нові вимоги щодо перевірки клієнтів не поширюються на сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми); сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн (за умови, що фінансова установа може визначити особу платника, якій уклав договір з отримувачем); перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми); всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн; зняття коштів із власного рахунку.