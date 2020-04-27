НБУ: що дасть ухвалення "банківського" закону

У Нацбанку сподіваються на ухвалення депутатами законопроєкту №2571-д про регулювання банківської діяльності, який Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати у другому читанні та в цілому.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Щойно комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати "банківський" законопроєкт №2571-д у другому читанні та в цілому… Сподіваємося на швидкий розгляд законопроєкту у Верховній Раді", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку наголошують, що цей закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ. Він дозволить зробити невідворотнім процес виведення банків з ринку. Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться при будь-яких умовах, а суди не зможуть собою підміняти Національний банк.

Документом чітко визначаються передумови та процедура отримання компенсації. Власник банку зможе звернутися до суду і довести свою правоту, якщо НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому нанесена шкода. Для того, щоб процес був справедливим, призначатиметься арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка відповідатиме за правильність розрахунків компенсації.

"Від його (законопроєкту №2571-д – ред.) ухвалення залежить не тільки здоров’я банківського сектору, а і в цілому фінансової системи України", - зазначають в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Профільний комітет із 21 квітня розглядав поправки до законопроекту.