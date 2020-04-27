Комітет Ради завершив розгляд “банківських” поправок

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція «Голос») на своїй сторінці у Facebook.

"Розгляд всіх правок до закону про банки на Комітеті завершено! Чотири дні обговорення рекордної кількості поправок – і наш фінансовий комітет рекомендував закон про банки до другого читання", – зазначив Железняк.

При цьому він зауважив, що всі норми, які стосуються кейсу ПриватБанку та забороняють повернення банків ексвласникам, залишилися без змін, але деякі зміни в тексті закону є.

«Отже, в редакції до другого читання прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Питання може бути вирішено на рівні підзаконних нормативно-правових актів, без змін до закону; змінено процедури по призначенню судом аудиторської компанії, яка визначатиме розмір збитків; судові провадження, які розпочалися, але не отримали остаточне рішення до дня набрання чинності цим Законом, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами, передбаченими цим Законом; внесли уточнюючі зміни в норму про заборону зупинення аукціонів; техніко-юридичні зміни, які покращують якість законопроєкту. Включно з усіма моїми десяти правками», – уточнив Железняк.

Водночас депутат наголосив, що багато змін, які б покращили банківське регулювання не включені в текст законопроєкту через обмеження згідно зі статтю 116 Регламенту (Строки подання пропозицій і поправок до законопроєкту, який готується до другого читання). Але члени комітету домовилися, що найближчим часом голова підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Бєлькова (фракція "Батьківщина") внесе відповідний законопроєкт.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.