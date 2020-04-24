"Банківський" закон можуть ухвалити за тиждень-два - голова комітету ВР

Верховна Рада зможе ухвалити законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) вже через один-два тижні.

Таку думку висловив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракції партії "Слуга народу") на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом, в перспективі одного-двох тижнів, я думаю, що ми зможемо прийняти цей законопроєкт в цілому", - сказав Гетманцев.

За його словами, весь нинішній тиждень комітет присвятив плідній роботі над поправками до цього законопроєкту, яких налічується 16 586.

"Ми пройшли більше 90% цих поправок. Нам залишилося з десяток голосувань з цього законопроєкту в понеділок о 10-й ранку. Я думаю, що ми вже до обіду зможемо прийняти рішення про рекомендацію Верховній Раді прийняти його в другому читанні та в цілому", - сказав Гетманцев.

Він додав, що після опрацювання у комітеті законопроєкт перейде на ознайомлення народним депутатам і відповідно до Регламенту буде винесений у сесійний зал.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.