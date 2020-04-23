Представників МВФ запросили у Раду обговорити "банківський" законопроєкт

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") підписав листа до МВФ із запрошенням його представників долучитися до обговорення "банківського" законопроєкту.

Про це він оголосив на засіданні комітету в четвер, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"На початку засідання голова Комітету Данило Гетманцев поінформував, що, за ініціативою членів Комітету, підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документу йде по абзацах, яких понад 70.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.