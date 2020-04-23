Комітет ВР розглянув 94% "банківських" поправок, закінчити може у понеділок

Фінансовий комітет Верховної Ради вже розглянув 94% поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і продовжить роботу у понеділок.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook за результатами засідання комітету в четвер, 23 квітня.

"Сьогодні дуже ефективно попрацювали над банківським законопроєктом. 94% (!!!) вже пройдено і зупинилися ми на 15 631 правці. Залишилось лише 8 абзаців. Продовжимо у понеділок з 10:00 ранку. Виглядає так, що це буде фінальне засідання з цього питання", - написав Железняк.

Водночас депутат зауважив, що до блоку поправок щодо нотаріального посвідчення та скасування призначених відкритих торгів ФГВФО комітет ще повернеться в кінці розгляду, "але загальна ситуація зрозуміла".

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд поправок до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк пояснив, що розгляд документу йде по абзацах, яких понад 70.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Ухвалення цього закону є умовою МВФ для надання Україні фінансової допомоги.