Міністр фінансів каже, що неухвалення "банківського" закону відчують на собі всі

Якщо Верховна Рада України найближчим часом не ухвалить "банківський" закон, Мінфіну доведеться зупинити фінансування багатьох видатків.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю для Ліга.Фінанси.

"Це буде архіскладна і дуже болюча історія. Ми зупинимо фінансування багатьох запланованих видатків, у тому числі соціальних. Одним словом, доведеться приймати непопулярні рішення і йти на непрості кроки, які відчують на собі всі", - сказав Марченко, відповідаючи на питання журналіста про можливий розвиток подій, якщо "банківський" закон не буде ухвалено.

Міністр додав, що Україна очікує транш допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця травня.

"Залишилося проголосувати закон про банки (так званий «антиколомойський» закон – ред.) у другому читанні", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тис. поправок. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав роботу над законопроєктом 21 квітня. Станом на 22 квітня комітет уже розглянув 5 718 правок.

Ухвалення цього законопроєкт є однією з двох головних умов Міжнародного валютного фонду для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення закону про ринок землі.