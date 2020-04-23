Україна очікує $2 мільярди траншу від МВФ у другому кварталі

Національний банк прогнозує, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року в розмірі 2 млрд дол. США.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна впритул наблизилася до схвалення Радою директорів МВФ нової програми співпраці. Наш оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу фінансування на суму близько 2 млрд дол. США вже у другому кварталі", - сказав Смолій.

За його словами, це дасть змогу покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету та допоможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження. А також фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів дасть змогу підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд дол. упродовж цього та наступних років, підкреслив Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що після того, як буде ухвалено пакет необхідних законів, Україна сподівається отримати від МВФ до кінця року додатково до 5 мільярдів доларів у рамках нової кредитної програми. Україні для того, щоб отримати транш, залишилось ухвалити закон про неповернення банків їхнім колишнім власникам.