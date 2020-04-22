Україна планує отримати від МВФ $8 мільярдів - Президент

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить усі рішення, необхідні для підписання меморандуму про співпрацю з МВФ.

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", який транслювався на телеканалі "Україна 24".

"З МВФ, якщо наша Рада дасть цю можливість, ми підпишемо меморандум, і Україна отримає 8 мільярдів (доларів) від МВФ, як мінімум, і ще пару мільярдів від інших європейських фінансових інституцій - Світовий банк, ЄБРР", - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 4 квітня заявив, що Міжнародний валютний фонд очікує на остаточне ухвалення українським парламентом законодавства про реструктуризацію банків.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.