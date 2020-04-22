Зеленський: Родина навчилася жити, коли поруч завжди є охорона

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його родина розуміє важливість його посади, тому призвичаїлася жити у таких умовах.

Про це глава держави Володимир Зеленський говорить у фільмі "Рік президента Зеленського".

«Це не тільки відповідальна сторінка мого життя, це важлива сторінка життя нашої родини. Є якийсь дискомфорт – навчитися жити, коли поруч завжди є охорона. Ти не можеш знайти собі час, щоб побути на самоті, як будь-яка людина», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що дуже хотів би, щоб члени його родини мали можливість побути наодинці зі своїми думками, мріями, нормально поспілкуватися зі своїми однокласниками або друзями.

Зеленський також зазначив, що тривалий час не мав вихідних, але розуміє, що його робота нині країні вкрай потрібна.