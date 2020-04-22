Склад уряду буде змінюватися, поки не стане ідеальним - Зеленський

Склад уряду України буде змінюватися доти, поки не стане ідеальним.

Про це глава держави Володимир Зеленський говорить у фільмі "Рік президента Зеленського".

"Хтось скаже, уряд - це уряд, ним керує Прем'єр-міністр. Але я впевнений, що Президент має за цим стежити. Якщо якийсь міністр завалив роботу і не може виконувати свої обов'язки, я як Президент буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний уряд", - сказав Зеленський.

За його словами, необхідно зробити так, що кожний міністр знаходився на своєму місці і був максимально ефективним.

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Глава держави також прокоментував результати роботи парламенту. На його переконання, вони дійсно є. «180 законів за 8 місяців було прийнято у Верховній Раді України. Де є така статистика?».

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Президента анонсували о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента в соціальних мережах прем'єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського".

Фільм також можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів, додали в ОП.