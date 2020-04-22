Комітет Ради розглянув третину “банківських” поправок
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.
"Отже з 10:00 ранку наш Комітет працював над правками до закону про банки. За цей день пройшли вже 34% від усіх правок. Зупинилися на 5718 з 16586. Завтра о 10:00 продовжимо цю чудову роботу", - написав депутат.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).
Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документу йде по абзацах, яких понад 70.
Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.
Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.
За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.