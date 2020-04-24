"Банківський" закон не дасть Коломойському повернути Приват - Малюська дає 99%

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) у другому читанні, то повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському на 99% буде неможливе.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав міністр юстиції Денис Малюська, відповідаючи на запитання, чи є наразі правові підстави для повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Теоретично, дуже теоретично, за певного складу обставин за кількома рішеннями судів, вкрай малоймовірно. Але зараз це теоретично можливо. Якщо буде прийнятий законопроєкт, який зараз розглядається в парламенті, прийнятий у першому читанні, і зараз знаходиться на розгляді в комітеті, таке повернення буде на 99% неможливе", - відповів Малюська.

Він пояснив, що залишає 1%, оскільки "прогарантувати, що завтра якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь дурницю, яку потім скасують, я теж не хочу".

"Тобто Приватбанк не повернеться Коломойському. Але якщо чесно, я навіть не зовсім впевнений, чи це власне йому і треба, чи він цього домагається", - сказав міністр.

Як повідомлялося, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року визнав націоналізацію банку незаконною.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тис. поправок. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав роботу над законопроєктом 21 квітня. Станом на 22 квітня комітет уже розглянув 5 718 правок.

Ухвалення цього законопроєкту є однією з двох головних умов Міжнародного валютного фонду для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення закону про ринок землі.