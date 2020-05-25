У Сумах з 1 червня можуть відкрити дитсадки

У Сумах міська комісія з ТЕБ і НС рекомендує міськвиконкому далі послабити карантин, вважаючи за можливе відновлення з 1 червня роботи закладів дошкільної освіти.

Відповідне рішення прийняте під час позачергового засідання комісії у понеділок, 25 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Комісія вважає за можливе відновлення з 1 червня роботи закладів дошкільної освіти. Їх відвідування дозволяється дітям із родин, в яких працюють обоє батьків, за наявності довідки від роботодавця», - йдеться у рішенні.

Для відвідування дитсадка законні представники дитини мають надати від лікаря первинної ланки, з яким укладена декларація, дві довідки: з інформацією про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти, а також про епідеміологічне оточення. В свою чергу працівники закладів дошкільної освіти, виходячи на роботу після завершення карантину, повинні надати довідку від лікаря про самопочуття з метою протидії поширенню коронавірусу (COVID-19).

Так само з 1 червня комісія рекомендує виконкому поновити роботу закладів фізичної культури і спорту (ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦОП, ШВСМ, ЦФЗН «Спорт для всіх» та інших підприємств та закладів спортивного профілю), спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, або за умови перебування не більше однієї особи на 5 м2 площі приміщення); проведення занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти на території Сумської міської ОТГ за умови дотримання під час дозволених видів діяльності протиепідемічних вимог.

Також комісія рекомендує дозволити вже з 25 травня проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь до 50 осіб (або понад 50 осіб за погодженням з МОЗ України); проведення релігійних заходів (за умови перебування не більше 1 особи на 10 м2 будівлі, де проводяться такі заходи); діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях);

Враховуючи те, що в Сумах заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50%, комісія з питань ТЕБ і НС рекомендує виконкому дозволити керівникам закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності, розташованих на території Сумської міської ОТГ, проводити планову госпіталізацію за умови заповненості ліжок у закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, менше ніж 50%.

Ці рекомендації комісії Сумський міськвиконком має розглянути на своєму засіданні, проведення якого заплановане на 26 травня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше мер Сум Олександр Лисенко заявляв про готовність поновити в обласному центрі роботу дитячих садків, в яких попервах працюватимуть чергові групи.

Станом на ранок 25 травня у Сумській області 166 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19: стільки ж, скільки було напередодні, з них 4 летальні. Вилікувалися 112 осіб,

Загалом в Україні на ранок 25 травня 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.