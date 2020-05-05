Шмигаль прогнозує, що пік епідемії завершиться в Україні 8-9 травня

В Україні пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 завершиться орієнтовно 8-9 травня.

Про це сказав в ефірі Українського радіо 5 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом 18 днів станом на вчора в Україні спостерігалася стабільна ситуація щодо зростання кількості захворілих. Тобто їхня кількість коливалася від 300 до 550. Є певний відсоток такої стабільності. Можна говорити, що ми були на етапі зростання, але цей етап був дуже помірний, і зараз ми знаходимося на піку захворюваності або так званому плато, коли кількість захворілих щодня не змінюється. Відповідно, за розрахунками, пік завершиться в районі 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму", - сказав Шмигаль.

Він додав, що це означає, що з 11 числа в Україні може запроваджувати перший етап послаблення карантинних обмежень.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади освіти й торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.