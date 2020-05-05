МОЗ фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу СOVID-19

В Україні завдяки карантину спостерігається тенденція зменшення кількості виявлених випадків захворювання на COVID-19, водночас МОЗ фіксує все більше випадків, коли хвороба проходить без симптомів.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, повідомляється на сайті глави держави.

"Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", – сказав Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради поінформував, що 4 травня в Україні зафіксований рекордно низький відсоток людей, які захворіли на СOVID-19, відносно загальної кількості активних хворих - 3,5%. Він додав, що також зафіксоване рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу видужали 256 людей, а заражень виявили 366.

Водночас зазначається, що Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19, а тому потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі. Спалах коронавірусу зафіксовано й на Одещині, яка знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах. Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.