Як Київ виходитиме з карантину: перший етап. Інфографіка
У столиці дозволять кав’ярням продавати каву на виніс. Підприємці зможуть працювати вже наступного тижня.
На першому етапі, що планують втілювати з 12 травня, у Києві відкриють:
-
Непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення та з обов’язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
-
Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.
-
Кав’ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.
-
Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей.
-
Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці.
-
Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування: із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м.
-
Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення.
-
Автокінотеатри.
Незважаючи на послаблення, у всіх установах та підприємствах:
-
Обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів.
-
Обов’язкові правила безпеки.
-
Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення, або це відповідальність надавача послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою).
Зачиненими залишаться:
-
школи
-
дитячі садочки
-
дитячі майданчики
-
спортивні майданчики
-
прибережні зони відпочинку
Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі.