Як Київ виходитиме з карантину: перший етап. Інфографіка

Як Київ виходитиме з карантину: перший етап. Інфографіка

Укрінформ

У столиці дозволять кав’ярням продавати каву на виніс. Підприємці зможуть працювати вже наступного тижня.

На першому етапі, що планують втілювати з 12 травня, у Києві відкриють:

  • Непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення та з обов’язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

  • Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.

  • Кав’ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

  • Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей.

  • Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

  • Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування: із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м.

  • Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення.

  • Автокінотеатри.

Незважаючи на послаблення, у всіх установах та підприємствах:

  • Обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів.

  • Обов’язкові правила безпеки.

  • Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення, або це відповідальність надавача послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою).

Зачиненими залишаться: 

  • школи

  • дитячі садочки

  • дитячі майданчики

  • спортивні майданчики

  • прибережні зони відпочинку

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. 

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