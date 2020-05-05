Як Київ виходитиме з карантину: перший етап. Інфографіка

У столиці дозволять кав’ярням продавати каву на виніс. Підприємці зможуть працювати вже наступного тижня.

На першому етапі, що планують втілювати з 12 травня, у Києві відкриють:

Непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення та з обов’язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.

Кав’ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей.

Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування: із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м.

Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення.