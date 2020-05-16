Пом'якшення карантину: МОЗ оприлюднило нові правила роботи перукарень та салонів краси

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили нові правила роботи перукарень та салонів краси під час карантину.

Про це повідомляє канал МОЗ Коронавірус_інфо в Telegram.

"Пом'якшення карантину "набирає обертів". Нарешті є можливість потрапити в улюблену перукарню або в салон краси. Як це зробити безпечно, що потрібно знати та на що звернути увагу, читайте в правилах", - йдеться в повідомленні.

В правилах йдеться про те, що салони краси в умовах карантину повинні приймати відвідувачів виключно за попереднім записом з інтервалом не менше 15 хвилин. Відвідувачам необхідно чекати своєї черги на вулиці, до того ж, на одну людину має відводитись як мінімум 5 кв.м. Також відвідувачі повинні мати засоби індивідуального захисту.

Співробітники салонів перед початком роботи повинні проходити температурний скринінг і мати засоби індивідуального захисту. Персоналу дозволяється використовувати тільки респіратори без клапана видиху.

Крім того, біля входу в салони краси повинна бути розмітка для клієнтів для дотримання відстані в 1,5 м. Між місцями надання послуг також повинна бути дистанція не менше 1,5 м.

Установам необхідно забезпечити дезінфекцію після кожного клієнта і централізований збір використаних засобів індивідуального захисту. Під час карантину в салонах краси забороняється наявність рекламної продукції, журналів та різних іграшок.

Як раніше повідомляло агентство, станом на ранок 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових.

Фото: vogue.ua