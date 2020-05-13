На Запоріжжі згорнули 15 карантинних блокпостів

На Запоріжжі припинили роботу 15 санітарних контрольно-пропускних постів, встановлених через загрозу поширення коронавірусу.

Рішення про ліквідацію КПП було прийнято під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС в Запорізькій області.

«З 12 травня припинити функціонування 15 санітарних контрольно-пропускних постів: Запоріжжя — 7, Мелітополь — 5, Бердянськ — 3», - йдеться у протоколі засідання комісії.

Як раніше повідомлялось, карантинні пости встановили на початку квітня на в'їздах та в'їздах міст, що входили до карантинної зони з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції. Правоохоронцям та військовим, які несли службу на КПП було доручено перевіряти всіх, хто в'їжджає в міста.

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Станом на 9 ранку 13 травня у Запорізькій області на коронавірус хворіє 331 особа. За добу медики не зареєстрували жодного нового випадку зараження.

Загалом, за даними на 13 травня, в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадки.

Фото: actual.today