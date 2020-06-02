Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ

Карантин в Україні може бути продовжений й після 22 червня.

Про це повідомив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

"Зараз він (карантин - ред.) триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що якщо ситуація із захворюваністю буде на такому ж рівні, то карантин буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту.

Ляшко додав, що все залежатиме від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

Станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу 328 нових випадків. Одужало від COVID-19 10 078 людей, померло 727.