Сім областей та Київ не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 2 червня 7 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу виявлено 328 нових випадків.