На Рівненщині зняли карантинні блокпости у селі Зоря, де місяць тому стався спалах COVID-19

Відсьогодні у селі Зоря Рівненського району припинили діяти контрольно-пропускні блокпости, що були встановлені місяць тому через спалах COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У селі Зоря зняли карантинні блокпости, як діяли тут місяць. Підставу «відкрити» село дає стабілізація епідемічної ситуації. Робота КПП дала можливість локалізувати розповсюдження інфекції. Наразі епідемічна ситуація стабілізується, спалаху в Зорі більше немає», - прокоментував подію голова облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, в останні два тижні були зафіксовані поодинокі захворювання, і це дає підставу зняти село з ізоляції. Тож обласна комісія техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій і ухвалила відповідне рішення.

Як повідомляється, всього за час карантину в Зорі на COVID-19 захворіла 91 особа, що складає майже 2% жителів села. Вже одужали 60 людей.

За словами головного санітарного лікаря області Романа Сафонова, на сьогодні в лікарнях не залишилося жодного пацієнта із Зорі, усі госпіталізовані виписані.

Залишається видужати ще 31 людині - це особи, які мають захворювання легкої форми та перебувають на самоізоляції.

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Як повідомяло агентство, 28 квітня у селі Зоря на Рівненщині було встановлено 3 блокпости та перекрито 7 в‘їздів і виїздів. Упродовж місяця на КПП чергували патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики.

На цих КПП проводили температурний скринінг, дезінфікували транспорт, яким доставляли продукти харчування та ліки.

З 20.00 до 8.00 в межах населеного пункту було заборонено пересування громадян і рух транспорту.

Станом на 28 травня у Рівненській області зареєстровано 1588 випадків коронавірусу, 725 осіб одужали.

В Україні на 28 травня лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.

Фото: rv.gov.ua