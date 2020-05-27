На Рівненщині через брак коштів проєкт зі створення нових амбулаторій опинився під загрозою

Проєкт Світового банку зі створення 34 нових амбулаторій опинився під загрозою через брак коштів у місцевих бюджетах.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«В області за програмою Світового банку побудовано лише третину амбулаторій. Із 34 заявлених у проєкті, сьогодні в області здано в експлуатацію лише 10 амбулаторій. Ще 24 нині мають проблеми із дофінансуванням. Тож, аби посприяти вирішенню цієї проблеми, голова ОДА зустрівся із урядовцями та обговорив шляхи виходу з ситуації», - йдеться у повідомленні.

За словами голови облдержадміністрації Володимира Коваля, у столиці разом із першим заступником міністра фінансів Денисом Улютіним він обговорив можливі шляхи пришвидшення надходження коштів в область.

У свою чергу, генпідрядники гарантують, що за умови вчасного і повного дофінансування зі здачею в експлуатацію об’єктів до кінця вересня цього року не затягуватимуть.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині реалізують спільний проєкт МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей».

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У його рамках області вже було передано 18 карет швидкої допомоги марки Сitroen.

Кожен район отримав по одному автомобілю та два виділено міській та обласній лікарням.

У найближчі два роки передбачається реконструкція 105 лікарських амбулаторій та ФАПів у сучасні медичні заклади.

Окрім цього, на базі обласної лікарні у Рівному планують створити серцево-судинний центр, а понад 1100 лікарів області за кошти Світового банку підвищать свій фаховий рівень.

Також за рахунок коштів Світового банку на Рівненщині модернізують медичне обладнання. Вже сформований обласний реперфузійний центр та створено регіональний дата-центр, який в майбутньому може стати основою телемедицини.

Загальна вартість проєкту за участю Світового банку у Рівненській області - 1 млн 160 тис. доларів США.

Фото: rv.gov.ua