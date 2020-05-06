На Рівненщині відновлюють 10 амбулаторій у рамках проєкту Світового банку

Одразу 10 амбулаторій відновлюють у Березнівському районі Рівненщини за фінансового сприяння Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

«У Березнівському районі відновлюють медичну інфраструктуру. Так, будівельники реконструюють 3 ФАПи під амбулаторію, а ще 7 лікарських амбулаторій капітально ремонтують. Такий розвиток району відбувається в рамках проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який передбачає удосконалення надання медичних послуг на місцевому рівні», - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині відновлюють 10 амбулаторій

Також повідомляється, що будівельні роботи розпочали наприкінці минулого року, а влітку цьогоріч їх планують завершити.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині реалізують спільний проєкт МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей». У його рамках області вже було передано 18 карет швидкої допомоги марки Сitroen. Кожен район отримав по одному автомобілю та два виділено міській та обласній лікарням.

У найближчі два роки передбачається реконструкція 105 лікарських амбулаторій та ФАПів у сучасні медичні заклади.

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Окрім цього, на базі обласної лікарні у Рівному планують створити серцево-судинний центр, а понад 1100 лікарів області за кошти Світового банку підвищать свій фаховий рівень.

Також за рахунок коштів Світового банку на Рівненщині модернізують медичне обладнання. Вже сформований обласний реперфузійний центр та створено регіональний дата-центр, який в майбутньому може стати основою телемедицини.

Загальна вартість проєкту за участю Світового банку у Рівненській області - 1 млн 160 тис. доларів США.