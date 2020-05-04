Світовий банк призначив нового віцепрезидента у справах Європи та Центральної Азії

Обсяг підтримки країн Європи та Центральної Азії з боку Світового банку в протистоянні пандемії COVID-19 уже перевищив 1,4 мільярда доларів, а новим віцепрезидентом цієї інституції в регіоні стала Анна Б’єрде.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

«Із 1 травня 2020 року новим віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії стала Анна Б’єрде, громадянка Швеції. На цій посаді пані Б’єрде керуватиме стратегічною, аналітичною, операційною роботою Банку та обміном знань у регіоні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тлі пандемії COVID-19, в умовах невизначеності, що триває, новий економічний огляд Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії передбачає для регіону декілька сценаріїв негативного зростання, зокрема масштабну рецесію у 2020 році з падінням у діапазоні від ‑4,4 до ‑2,8%.

Новопризначена віцепрезидент наголосила, що в таких умовах «у найближчому майбутньому Світовий банк надаватиме прискорене фінансування та інструменти політики, які покликані допомогти захистити життя людей та їхні засоби до існування».

На сьогодні, як повідомляється, Світовий банк виділив понад 1,4 млрд доларів США на допомогу країнам Європи та Центральної Азії в подоланні наслідків спалаху COVID-19. Після 2 квітня 2020 року в межах нових проєктів надзвичайного реагування було затверджене фінансування в розмірі близько 490 млн доларів США. Окрім того, триває перерозподіл, використання або надання коштів у розмірі до 925 млн доларів США у межах діючих проєктів та позик (у тому числі додаткове фінансування), що допоможе країнам у реагуванні на пандемію COVID-19.

Ці кошти призначені для закупівлі медичної техніки, включно з тест-системами, респіраторами та апаратами штучної вентиляції легень; зміцнення спроможностей систем охорони здоров’я (у тому числі і навчання медичних працівників); для соціального захисту найменш захищених категорій осіб, що постраждали від COVID-19. Кілька країн регіону зараз обговорюють зі Світовим банком майбутні проєкти та напрямки підтримки, які допоможуть подолати наслідки пандемії.

Станом на ранок 4 травня у світі зафіксовано більше 3,56 млн випадків зараження коронавірусом, включаючи понад 248 тисяч летальних.