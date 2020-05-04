Світовий банк призначив нового віцепрезидента у справах Європи та Центральної Азії

Світовий банк призначив нового віцепрезидента у справах Європи та Центральної Азії

Укрінформ
Обсяг підтримки країн Європи та Центральної Азії з боку Світового банку в протистоянні пандемії COVID-19 уже перевищив 1,4 мільярда доларів, а новим віцепрезидентом цієї інституції в регіоні стала Анна Б’єрде.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

«Із 1 травня 2020 року новим віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії стала Анна Б’єрде, громадянка Швеції. На цій посаді пані Б’єрде керуватиме стратегічною, аналітичною, операційною роботою Банку та обміном знань у регіоні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тлі пандемії COVID-19, в умовах невизначеності, що триває, новий економічний огляд Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії передбачає для регіону декілька сценаріїв негативного зростання, зокрема масштабну рецесію у 2020 році з падінням у діапазоні від ‑4,4 до ‑2,8%.

Новопризначена віцепрезидент наголосила, що в таких умовах «у найближчому майбутньому Світовий банк надаватиме прискорене фінансування та інструменти політики, які покликані допомогти захистити життя людей та їхні засоби до існування».

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На сьогодні, як повідомляється, Світовий банк виділив понад 1,4 млрд доларів США на допомогу країнам Європи та Центральної Азії в подоланні наслідків спалаху COVID-19. Після 2 квітня 2020 року в межах нових проєктів надзвичайного реагування було затверджене фінансування в розмірі близько 490 млн доларів США. Окрім того, триває перерозподіл, використання або надання коштів у розмірі до 925 млн доларів США у межах діючих проєктів та позик (у тому числі додаткове фінансування), що допоможе країнам у реагуванні на пандемію COVID-19.

Ці кошти призначені для закупівлі медичної техніки, включно з тест-системами, респіраторами та апаратами штучної вентиляції легень; зміцнення спроможностей систем охорони здоров’я (у тому числі і навчання медичних працівників); для соціального захисту найменш захищених категорій осіб, що постраждали від COVID-19. Кілька країн регіону зараз обговорюють зі Світовим банком майбутні проєкти та напрямки підтримки, які допоможуть подолати наслідки пандемії.

Станом на ранок 4 травня у світі зафіксовано більше 3,56 млн випадків зараження коронавірусом, включаючи понад 248 тисяч летальних.

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