За кордоном уже 78 українців одужали від COVID-19 — МЗС

Станом на вечір 26 травня 143 українці за кордоном лікуються від коронавірусної хвороби.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, найбільше інфікованих українців в Італії — 121. 7 інфікованих у Чехії, 4 — у Росії, 3 — в Австрії, 2 — у Швеції та по одному — в Ірландії, Молдові, Таїланді, Уругваї, Німеччині та на Мальті.

Зазначається, що загалом за кордоном одужали 78 українців та 9 померли від ускладнень.

У міністерстві повідомили, що 18 тис. 985 українців звернулися до дипломатичних установ у рамках системи «Захист».