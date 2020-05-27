Уряд Австрії виділяє громадам €1 мільярд допомоги

Федеральний уряд Австрії прийняв рішення виділити громадам країни фінансову допомогу в розмірі 1 млрд євро.

Про це на пресконференції у Відні заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коли ми говоримо про відродження економіки, то хочемо це зробити передусім за рахунок інвестицій у регіони. Я радий, що за останні кілька тижнів нам удалося зібрати безпрецедентний пакет: 1 мільярд євро піде від федерального уряду до громад на підтримку таких проєктів, як будівництво чи ремонт дитячих садків, шкіл, будинків для літніх людей, спортивних споруд та розширення широкосмугового інтернету", - зазначив канцлер.

Очікується, що уряд Австрії візьме на себе 50% інвестиційних проєктів, які починаються 1 червня або вже розпочалися з 1 червня 2019 року, якщо їх подальше фінансування неможливе у зв’язку з коронакризою.

При цьому щонайменше 20% коштів мають бути використані на екологічні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, у березні уряд Австрії заявив про виділення пакету допомоги розміром 38 млрд євро для подолання наслідків кризи, пов’язаної з епідемією коронавірусу в країні. Гроші спрямовано на збереження робочих місць та забезпечення ліквідності підприємств, екстрену допомогу тим галузям, які особливо постраждали, відстрочку зі сплати податків тощо.