Чехія, Словаччина і Австрія взаємно відкриють кордони до середини червня

Чехія, Словаччина і Австрія вирішили взаємно відкрити кордони до середини червня.

Про це заявив глава МЗС Томаш Петршичек після переговорів 19 травня 2020 зі своїми колегами Іваном Корчком і Александром Шалленбергом, повідомляється на сайті МЗС ЧР.

"Ми повертаємося до нормального стану, і це стосується також і подорожей. Наша мета - відкрити кордони між Чехією, Австрією та Словаччиною до середини червня, навіть без необхідності подавати негативні тести чи проходження карантину", - сказав глава чеської дипломатії.

Петршичек зазначив, що правила застосовуватимуться до всіх громадян країн так званого Славківського формату (Чехія, Словаччина, Австрія), коли йтиметься про подорожі. Уже є домовленість з Австрією. Переговори зі Словаччиною ще триватимуть у найближчі дні. Деталі відкриття кордону мають бути зрозумілими протягом наступного тижня. Остаточне рішення щодо відновлення вільного руху зі Словаччиною та Австрією буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації в найближчі два тижні.

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"У середині червня міг би бути створений мінішенген без необхідності перевірок, тестів чи карантину", - додав міністр.

Він також поінформував, що найближчими днями Прага також хоче запросити Угорщину, яка має схожу епідеміологічну ситуацію, до цієї моделі.

Чеський міністр нагадав, що подібні переговори також заплановані з іншими країнами-сусідами.

"Я вірю, що кордони з Німеччиною та Польщею відкриються найпізніше до кінця червня", - сказав він.

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Цього тижня Міністерство закордонних справ продовжує інтенсивні консультації з Болгарією, Словенією та Хорватією з тим, аби чеські громадяни могли провести цей літній сезон за кордоном максимально безпечно.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222, летальних випадків – 320 181. Кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.