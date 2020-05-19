Іспанія дозволила повітряне і водне сполучення з Італією
Укрінформ
Уряд Іспанії скасував заборону на всі прямі авіаперельоти та водне сполучення з Італією, введені через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє ANSA.
«Іспанський уряд у вівторок (19 травня, - ред.) зняв заборону на польоти та пороми з Італії», - йдеться у повідомленні.
Скасування заборони на пасажирські судна не стосується круїзних лайнерів.
Усім мандрівникам з Італії доведеться пройти двотижневий карантин перед тим, як потрапити до Іспанії.
Заборона на польоти та поромне сполучення була введена кілька місяців тому.
Як відомо, Іспанія та Італія є країнами, які найбільше постраждали від коронавірусу.
За даними Worldmeter, станом на 19 травня в Іспанії зафіксовано 278 188 хворих на COVID-19, з них 27,7 тис. людей померли. Майже 197 тис. одужали.
В Італії кількість хворих дещо менша – 225 886. З них 32 тис. людей померли, 127 326 одужали.