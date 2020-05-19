Іспанія дозволила повітряне і водне сполучення з Італією

Про це повідомляє ANSA.

«Іспанський уряд у вівторок (19 травня, - ред.) зняв заборону на польоти та пороми з Італії», - йдеться у повідомленні.

Скасування заборони на пасажирські судна не стосується круїзних лайнерів.

Усім мандрівникам з Італії доведеться пройти двотижневий карантин перед тим, як потрапити до Іспанії.

Заборона на польоти та поромне сполучення була введена кілька місяців тому.

Як відомо, Іспанія та Італія є країнами, які найбільше постраждали від коронавірусу.

За даними Worldmeter, станом на 19 травня в Іспанії зафіксовано 278 188 хворих на COVID-19, з них 27,7 тис. людей померли. Майже 197 тис. одужали.

В Італії кількість хворих дещо менша – 225 886. З них 32 тис. людей померли, 127 326 одужали.