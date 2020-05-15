Сервісні центри МВС поновили роботу – прийом за попереднім записом
Про це інформує Головний сервісний центр МВС у Facebook.
"Після відновлення своєї роботи сервісні центри МВС працюють за попереднім записом, який здійснюється: через функціонал "Запис в електронну чергу", розміщений у нас на сайті; за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС - до тих сервісних центрів МВС, у яких електронна черга ще не запроваджена", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що запис можливий на два тижні вперед, але, зважаючи на величезний попит, який спостерігається зараз, вільні записи швидко заповнюються.
Якщо у обраний громадянином день вже немає вільних записів, то особа може спробувати записатися наступного дня.
"На жаль, через одночасні численні запити у роботі функціоналу запису до електронної черги можуть спостерігатися тимчасові перебої, також з цієї ж причини спостерігаються складнощі із записом до черги в телефонному режимі", - попередили у Головному сервісному центрі МВС.
Зазначається, що телефон для довідок - (044) 290 19 88, та усі телефони регіональних сервісних центрів МВС працюють безперебійно, але усі лінії поки що перевантажені.
У відомстві запевнюють, що роблять усе можливе, щоб усі охочі змогли якомога швидше отримати обрані послуги.
Як повідомлялося, сервісні центри МВС після запровадження карантину призупинили з 19 березня прийом громадян і перейшли на роботу у режимі онлайн.