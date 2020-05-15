Сервісні центри МВС поновили роботу – прийом за попереднім записом

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили свою роботу з початком послаблення карантину і працюють за попереднім записом.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС у Facebook.

"Після відновлення своєї роботи сервісні центри МВС працюють за попереднім записом, який здійснюється: через функціонал "Запис в електронну чергу", розміщений у нас на сайті; за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС - до тих сервісних центрів МВС, у яких електронна черга ще не запроваджена", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що запис можливий на два тижні вперед, але, зважаючи на величезний попит, який спостерігається зараз, вільні записи швидко заповнюються.

Якщо у обраний громадянином день вже немає вільних записів, то особа може спробувати записатися наступного дня.

"На жаль, через одночасні численні запити у роботі функціоналу запису до електронної черги можуть спостерігатися тимчасові перебої, також з цієї ж причини спостерігаються складнощі із записом до черги в телефонному режимі", - попередили у Головному сервісному центрі МВС.

Читайте також: Центри МВС реєструватимуть нові авто дистанційно

Зазначається, що телефон для довідок - (044) 290 19 88, та усі телефони регіональних сервісних центрів МВС працюють безперебійно, але усі лінії поки що перевантажені.

У відомстві запевнюють, що роблять усе можливе, щоб усі охочі змогли якомога швидше отримати обрані послуги.

Як повідомлялося, сервісні центри МВС після запровадження карантину призупинили з 19 березня прийом громадян і перейшли на роботу у режимі онлайн.