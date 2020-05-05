У Києві - 48 нових випадків коронавірусу, серед хворих - двоє медиків і четверо дітей
Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.
"У столиці за минулу добу ще 48 людей, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них - двоє медиків. Один випадок, на жаль летальний", - сказав Кличко.
За його словами захворіли: 22 жінки віком від 18 до 73 років і дівчинка, якій 13 років та 22 чоловіки від 25 до 81 року і троє хлопчиків – 4, 12 і 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів.
Також за минулу добу одужали 11 киян.
На сьогодні у Києві вже 1583 підтверджених випадків COVID- 19. З них 28 людей померли.
Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.