У Києві - 48 нових випадків коронавірусу, серед хворих - двоє медиків і четверо дітей

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"У столиці за минулу добу ще 48 людей, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них - двоє медиків. Один випадок, на жаль летальний", - сказав Кличко.

За його словами захворіли: 22 жінки віком від 18 до 73 років і дівчинка, якій 13 років та 22 чоловіки від 25 до 81 року і троє хлопчиків – 4, 12 і 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів.

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Також за минулу добу одужали 11 киян.

На сьогодні у Києві вже 1583 підтверджених випадків COVID- 19. З них 28 людей померли.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.